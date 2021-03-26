У місті Біла Церква Київської області сім’я смажила маршмелоу на Вічному вогні. У місцевому парку Слави молода мати разом з дітьми підкидала різні предмети у вогонь і смажила на ньому зефір.

Інцидент помітили очевидці та зняли на відео. Автором відео є неповнолітній хлопець, який не зміг дати зауваження старшій людині.

На відеозаписі видно, як жінка сміється та навіть знімає дітлахів на камеру телефону. Про випадок уже повідомлено правоохоронців.

Вандали зрізали голову пам’ятнику Шевченка

В Івано-Франківській області невідомі зрізали голову пам’ятнику Тарасу Шевченку, який стоїть біля будинку культури. Інцидент трапився у селі Підпечери Тисменицького району.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав акт вандалізму провокацією.