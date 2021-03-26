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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Смажили маршмелоу: під Києвом мати з дітьми розважалася біля Вічного вогню

У місті Біла Церква Київської області сім’я смажила маршмелоу на Вічному вогні. У місцевому парку Слави молода мати разом з дітьми підкидала різні предмети у вогонь і смажила на ньому зефір.

Вічний вогонь Вечный огонь

Інцидент помітили очевидці та зняли на відео. Автором відео є неповнолітній хлопець, який не зміг дати зауваження старшій людині.

На відеозаписі видно, як жінка сміється та навіть знімає дітлахів на камеру телефону. Про випадок уже повідомлено правоохоронців.

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Фото: Dreamstime

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