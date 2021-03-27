Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало Російську Федерацію припинити агресію щодо України.

Також Посольство США закликає Російську Федерацію конструктивно взяти участь у мирних переговорах.

У посольстві зазначили, що Росія повинна припинити насильство, що спричиняє страждання.

26 березня внаслідок обстрілу російських найманців на Донбасі поблизу населеного пункту Шуми загинули четверо українських військових. Ще двоє бійців ЗСУ отримали поранення.

Deeply saddened by the deaths of four Ukrainian soldiers today due to shelling near Shumy, Donetsk. Russia must observe ceasefire measures, end daily violence that is causing senseless suffering, engage constructively in peace negotiations, and end its aggression in Ukraine. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 26, 2021

Загострення на Донбасі

Керівник Генштабу негайно вилетів на місце події, щоб з’ясувати всі обставини трагедії. 26 березня чотири бійці ЗСУ загинули та двох військових поранили неподалік селища Шуми, розташованого у Донецькій області. Трагедія сталася через обстріл російських найманців.

Через загострення ситуації на Донбасі президент України Володимир Зеленський звернувся до нормандської четвірки з проханням про допомогу. Найближчим часом відбудеться зустріч нормандської четвірки, на якій обговорять дії щодо повного припинення вогню.

Фото: ООС