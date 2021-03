Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало Російську Федерацію припинити агресію щодо України.

Також Посольство США закликає Російську Федерацію конструктивно взяти участь у мирних переговорах.

У посольстві зазначили, що Росія повинна припинити насильство, що спричиняє страждання.

26 березня внаслідок обстрілу російських найманців на Донбасі поблизу населеного пункту Шуми загинули четверо українських військових. Ще двоє бійців ЗСУ отримали поранення.

Deeply saddened by the deaths of four Ukrainian soldiers today due to shelling near Shumy, Donetsk. Russia must observe ceasefire measures, end daily violence that is causing senseless suffering, engage constructively in peace negotiations, and end its aggression in Ukraine.

