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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Смерть військових на Донбасі: посольство США закликало РФ припинити агресію

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало Російську Федерацію припинити агресію щодо України.

Донбас, ООС

Також Посольство США закликає Російську Федерацію конструктивно взяти участь у мирних переговорах.

У посольстві зазначили, що Росія повинна припинити насильство, що спричиняє страждання.

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Ціна війни: Зеленський про загострення на Донбасі та допомогу нормандської четвірки

26 березня внаслідок обстрілу російських найманців на Донбасі поблизу населеного пункту Шуми загинули четверо українських військових. Ще двоє бійців ЗСУ отримали поранення.

Загострення на Донбасі

Керівник Генштабу негайно вилетів на місце події, щоб з’ясувати всі обставини трагедії. 26 березня чотири бійці ЗСУ загинули та двох військових поранили неподалік селища Шуми, розташованого у Донецькій області. Трагедія сталася через обстріл російських найманців.

Через загострення ситуації на Донбасі президент України Володимир Зеленський звернувся до нормандської четвірки з проханням про допомогу. Найближчим часом відбудеться зустріч нормандської четвірки, на якій обговорять дії щодо повного припинення вогню.

Фото: ООС

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