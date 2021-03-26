Через неоднозначну ситуацію з коронавірусом в Україні ЗНО 2021 може відбутися у зміненому форматі.
Про це під час брифінгу 26 березня заявив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет.
– З урахуванням року пандемії, певних подій щодо другої і третьої хвилі, на 2021 рік єдині зміни, які можуть відбуватися із ЗНО, – це формат проведення, який залежить від епідситуації у країні, – зазначив Сергій Шкарлет.
Водночас міністр не уточнив, як саме можуть змінити формат тестування.
Також він назвав неправдивою інформацію про скасування ЗНО.
ЗНО 2021
В Україні запустили онлайн-бібліотеку для підготовки до зовнішнього незалежного тестування.
Вона складається з 60 аудіотворів української літератури.
Детальніше про проведення ЗНО 2021 читайте на Фактах ICTV.