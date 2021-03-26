Через неоднозначну ситуацію з коронавірусом в Україні ЗНО 2021 може відбутися у зміненому форматі.

Про це під час брифінгу 26 березня заявив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет.

– З урахуванням року пандемії, певних подій щодо другої і третьої хвилі, на 2021 рік єдині зміни, які можуть відбуватися із ЗНО, – це формат проведення, який залежить від епідситуації у країні, – зазначив Сергій Шкарлет.

Водночас міністр не уточнив, як саме можуть змінити формат тестування.

Також він назвав неправдивою інформацію про скасування ЗНО.

ЗНО 2021

В Україні запустили онлайн-бібліотеку для підготовки до зовнішнього незалежного тестування.

Вона складається з 60 аудіотворів української літератури.

Детальніше про проведення ЗНО 2021 читайте на Фактах ICTV.