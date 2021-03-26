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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Ситуація з Covid-19 може вплинути на формат проведення ЗНО 2021 – Шкарлет

Через неоднозначну ситуацію з коронавірусом в Україні ЗНО 2021 може відбутися у зміненому форматі.

ЗНО, екзамен

Про це під час брифінгу 26 березня заявив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет.

– З урахуванням року пандемії, певних подій щодо другої і третьої хвилі, на 2021 рік єдині зміни, які можуть відбуватися із ЗНО, – це формат проведення, який залежить від епідситуації у країні, – зазначив Сергій Шкарлет.

Водночас міністр не уточнив, як саме можуть змінити формат тестування.

Також він назвав неправдивою інформацію про скасування ЗНО.

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ЗНО 2021

В Україні запустили онлайн-бібліотеку для підготовки до зовнішнього незалежного тестування.

Вона складається з 60 аудіотворів української літератури.

Детальніше про проведення ЗНО 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Міносвіти

Фото: Dreamstime

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