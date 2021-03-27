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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Такі плани є: Арестович про переговори Зеленського з Путіним

Президент України Володимир Зеленський може провести переговори з очільником РФ Володимиром Путіним через загострення ситуації на Донбасі.

Такі плани є: Арестович про переговори Зеленського з Путіним

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у студії Шустер LIVE. 

За його словами, перемовини президентів плануються.

– Наскільки я знаю, такі плани є, – зазначив Арестович.

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Також він додав, що керівник ОП Андрій Єрмак нині веде переговори з представниками нормандського формату щодо загострення на Донбасі.

Загострення на Донбасі

26 березня поблизу селища Шуми внаслідок обстрілу окупантів загинули четверо бійців ЗСУ. Ще двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Найманці стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Фото: УНІАН

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