За темпами вакцинації проти коронавірусу Україна опинилася наприкінці списку серед країн Європи.

Разом з Північною Македонією та Білоруссю вона посідає місце у трійці антилідерів.

Згідно з інформацією агрегатора Our World In Data, кількість вакцинацій в Україні становить 0,4 на 100 осіб.

Найвищий показник у Великій Британії, Сербії та Угорщині.

Вакцинація в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні проходить масова імунізація населення проти коронавірусу. У межах першої хвилі щеплення проводили медичним співробітникам.

Також для популяризації цього процесу залучили відомих українців, яким робили уколи у прямому ефірі.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Our World In Data