За темпами вакцинації проти коронавірусу Україна опинилася наприкінці списку серед країн Європи.
Разом з Північною Македонією та Білоруссю вона посідає місце у трійці антилідерів.
Згідно з інформацією агрегатора Our World In Data, кількість вакцинацій в Україні становить 0,4 на 100 осіб.
Найвищий показник у Великій Британії, Сербії та Угорщині.
Вакцинація в Україні
З 24 лютого 2021 року в Україні проходить масова імунізація населення проти коронавірусу. У межах першої хвилі щеплення проводили медичним співробітникам.
Також для популяризації цього процесу залучили відомих українців, яким робили уколи у прямому ефірі.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.
Джерело: Our World In Data