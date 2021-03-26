PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Третя з кінця: Україна опинилися серед антилідерів за темпами Covid-вакцинації

За темпами вакцинації проти коронавірусу Україна опинилася наприкінці списку серед країн Європи.

вакцинація

Разом з Північною Македонією та Білоруссю вона посідає місце у трійці антилідерів.

Згідно з інформацією агрегатора Our World In Data, кількість вакцинацій в Україні становить 0,4 на 100 осіб.

Найвищий показник у Великій Британії, Сербії та Угорщині.

Вакцинація в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні проходить масова імунізація населення проти коронавірусу. У межах першої хвилі щеплення проводили медичним співробітникам.

Вакцинація в Україні

Читайте
Коли Україна зможе отримати другу партію вакцини AstraZeneca - відповідь МОЗ

Також для популяризації цього процесу залучили відомих українців, яким робили уколи у прямому ефірі.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Our World In Data

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка