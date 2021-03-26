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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Це неприпустимо: Степанов розкритикував відмову лікарень УЗ приймати Covid-хворих

Медичні заклади Укрзалізниці, які, згідно з угодами, мають приймати хворих на коронавірус, повинні виконувати свої обов’язки та надавати українцям необхідну допомогу.

Максим Степанов

Про це під час зустрічі з представниками компанії заявив очільник МОЗ України Максим Степанов

– Починаючи з листопада, лікарні Укрзалізниці отримали фактичних виплат 60 млн грн. Але 24 березня три медзаклади Києва не прийняли хворих на коронавірус. Це неприпустимий випадок, – зазначив Максим Степанов.

За його словами, у понеділок, 29 березня, МОЗ перевірить готовність лікарень у Києві до прийому хворих.

Рівень госпіталізацій в Україні

Станом на 26 березня в Україні лише у чотирьох регіонах не перевищений рівень госпіталізації хворих на коронавірус.

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За-поміж них – Донецька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська області.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: УНІАН

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