Медичні заклади Укрзалізниці, які, згідно з угодами, мають приймати хворих на коронавірус, повинні виконувати свої обов’язки та надавати українцям необхідну допомогу.
Про це під час зустрічі з представниками компанії заявив очільник МОЗ України Максим Степанов
– Починаючи з листопада, лікарні Укрзалізниці отримали фактичних виплат 60 млн грн. Але 24 березня три медзаклади Києва не прийняли хворих на коронавірус. Це неприпустимий випадок, – зазначив Максим Степанов.
За його словами, у понеділок, 29 березня, МОЗ перевірить готовність лікарень у Києві до прийому хворих.
Рівень госпіталізацій в Україні
Станом на 26 березня в Україні лише у чотирьох регіонах не перевищений рівень госпіталізації хворих на коронавірус.
За-поміж них – Донецька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська області.
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