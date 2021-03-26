У школах Харкова через ситуацію з коронавірусом на тиждень продовжили карантин.

Учні молодшої школи повернуться до звичайних занять 5 квітня.

Якою буде форма навчання учнів 5-11 класів, залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Навчання в школах Харківської області

Із 22 березня учнів харківських шкіл відправили на канікули.

За чотири дні до цього, 18 березня, регіональна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про запровадження дистанційного навчання в школах Харківської області через погіршення епідемічної ситуації.

Рішення стосувалося всіх школярів, окрім учнів 1-4 класів, а також студентів технікумів та вишів.

Станом на 26 березня в Харківській області зареєстрували 1 204 нових випадків коронавірусу. В Україні загалом за останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще в 18 132 осіб, із яких 4 826 госпіталізували.

Джерело: Харківська міськрада