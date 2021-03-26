У Тернополі посилюють карантин, щоб стримати стрімке поширення коронавірусу.

Про це на засіданні міського штабу для боротьби з коронавірусом повідомив мер міста Сергій Надал.

Відтепер буде посилено контроль за закладами громадського харчування, які зобов’язані будуть зачинятися о 22.00

– Правоохоронним органам спільно з Держспоживслужбою та муніципальною інспекцією, з підрозділами міської ради посилити контроль за роботою закладів громадського харчування, особливо нічних розважальних закладів на вихідні дні і протягом наступного тижня, – наголосив мер.

Також Надал наголосив, що очне навчання з понеділка 29 березня мають почати виключно учні молодшої школи, а для дітей 5-11 класів рекомендовано дистанційну форму навчання.

Дитсадки працюватимуть у звичному режимі.

Карантин в Україні

За оновленою інформацією МОЗ, станом на 26 березня Тернопільська область перебуває у помаранчевій зоні за рівнем епідемічної небезпеки.

До червоної зони ввійшли вже десять областей: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська та Чернівецька області.

У жовтій зоні перебуває лише Херсонська область, решта регіонів у помаранчевій.

Джерело: Сергій Надал