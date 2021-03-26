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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

У вакцинальній кампанії і карантині Україна житиме до кінця 2021 року – Степанов

Процес імунізації українців від коронавірусу триватиме до кінця 2021 року.

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

Такий прогноз озвучив очільник МОЗ України Максим Степанов.

– Виходячи з графіків постачання вакцини та того, як це відбувається, ми у вакцинальній кампанії перебуватимемо до кінця 2021 року, – зазначив Максим Степанов.

За його словами, необхідно, щоб в Україні було щеплено понад 60% людей, лише тоді розпочинає формуватися колективний імунітет.

Крім того, на думку Максима Степанова, до кінця 2021 року українці житимуть, дотримуючись карантинних заходів.

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Коронавірус в Україні

У квітні 2021 року в Україні прогнозується погіршення епідситуації.

Очікується значне збільшення кількості нових хворих на коронавірус.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: Pexels

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