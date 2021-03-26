Міністерство закордонних справ України радить українцям, яким РФ заборонила володіти землею в окупованому Криму, зберігати усі документи про права власності на неї.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

За словами Кулеби, указ президента РФ Володимира Путіна є продовженням політики утисків та витіснення громадян України з окупованого півострова з паралельним зросійщуванням Криму.

— Вже була подібна спроба в історії Російської імперії, коли з Криму витіснялися під різними приводами кримські татари. Але ці спроби є завідомо провальними, і це доведено історією, — заявив міністр.

За словами міністра, права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені після відновлення суверенітету Української держави у Криму.

— Зараз дуже важливо, щоб власники земельних ділянок максимально зберігали усі документи, які підтверджують право їхньої власності, та будь-які документи, які нав’язувала їм Російська Федерація на їхню заміну, — сказав він.

Кулеба додав, що МЗС поінформувало міжнародних партнерів про цю ситуацію і попросило відреагувати.

Окрім цього, питання позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму додали до переліку тем, які будуть обговорювати у рамках Кримської платформи. Тому рішення обов’язково знайдуть, і всі права відновлять.

Водночас він наголосив, хоч би що робила Росія, Крим все одно повернеться, і всі акти, які ухвалювала Російська Федерація за роки окупації, просто зникнуть в історії.

Із 20 березня 2021 року почав діяти указ окупаційної влади Росії, який заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму – прибережною і прилеглою до материкової України.

Вони не зможуть володіти землею в Євпаторії, Керчі, Ялті та Судаку.