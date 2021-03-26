PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Україну найближчими тижнями очікує пік епідемії Covid-19 – Радуцький

Найближчим часом в Україні очікується пік епідемії коронавірусу.

дівчина у масці

Про це заявив очільник парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

– Київська школа економіки прогнозує, що наступного тижня понад половина регіонів країни потрапить до червоної зони. Науковці Національної академії наук прогнозують пік третьої хвилі на перші тижні квітня, МОЗ – на середину наступного місяця. Тож найближчими тижнями нас очікує пік епідемії, – зазначив Михайло Радуцький.

Водночас, за його словами, третя хвиля коронавірусу поступово переходить із західних областей країни на центральні та східні регіони.

Коронавірус в Україні

Фахівці НАНУ прогнозують погіршення епідситуації у квітні 2021 року.

Читайте
В Україні від Covid-19 помирає кожен десятий пацієнт 70+

Кількість нових хворих може досягати 20 тис.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Михайло Радуцький

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка