Найближчим часом в Україні очікується пік епідемії коронавірусу.

Про це заявив очільник парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

– Київська школа економіки прогнозує, що наступного тижня понад половина регіонів країни потрапить до червоної зони. Науковці Національної академії наук прогнозують пік третьої хвилі на перші тижні квітня, МОЗ – на середину наступного місяця. Тож найближчими тижнями нас очікує пік епідемії, – зазначив Михайло Радуцький.

Водночас, за його словами, третя хвиля коронавірусу поступово переходить із західних областей країни на центральні та східні регіони.

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Джерело: Михайло Радуцький