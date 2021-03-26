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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

В Івано-Франківську планують послаблювати карантин – що відчинять

В Івано-Франківську, де епідситуація протягом останнього місяця була однією з найскладніших, фіксують поліпшення становища, у місті планують послаблювати карантин.

Карантин

Про це під час відеозвернення 26 березня заявив мер міста Руслан Марцінків.

– Сьогодні ввечері має бути обласна комісія. Однак ми ухвалили внутрішнє рішення, щоб з понеділка поетапно відчиняти дитячі садки і початкові класи, – зазначив Руслан Марцінків.

За його словами, є передумови для того, щоб послаблювати карантин, протягом останніх днів у місті зменшилася кількість летальних випадків, спровокованих зараженням коронавірусом.

Карантин в Україні

В Україні з кінця лютого діє адаптивний карантин.

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Івано-Франківська область через велику кількість хворих потрапила до червоної зони, де перебувала увесь місяць.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Руслан Марцінків

Фото: Pixabay

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