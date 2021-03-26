В Україні від коронавірусу помирає кожен десятий пацієнт віком старше 70 років.

Раніше найпоширенішими причинами смерті були онкологія та хвороба серця. Але нині до переліку хвороб додався ще й коронавірус.

За інформацією Центру громадського здоровя, у віковій групі 70+ від Сovid-19 помирає кожен десятий з тих, хто захворів ним. Тому вакцинація такої категорії людей життєво необхідна.

Летальність у старшій віковій групі становить 10%, при тому, що на українців 70+ припадає лише десята частина всіх підтверджених випадків.

Основні причини смерті у людей 70+:

ішемічна хвороба серця (інфаркти, стенокардія, раптова зупинка серця) – 61,2% у структурі всіх смертей;

цереброваскулярні хвороби (інсульти) – 17%;

злоякісні утвори (онкозахворювання) – 9,3%;

хвороби системи кровообігу (варикоз, гіпертонічна хвороба, атеросклероз, тромбоз) – 5,1%.

Коронавірус в Україні

В Україні майже у всіх областях перевищено рівень госпіталізації хворих на коронавірус.

Найвищий рівень зафіксовано у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях.

Лише у Донецькій, Кіровоградській, Луганській та Херсонській областях цей показник не перевищено.

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