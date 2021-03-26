Загострення на Донбасі: Зеленський проводить консультації з лідерами нормандської четвірки

Президент України Володимир Зеленський веде переговори з лідерами нормандської четвірки у зв’язку зі смертю чотирьох військових на Донбасі.

Про це за результатами екстреного засідання української делегації у Тристоронній контактній групі повідомив радник з інформаційної політики Олексій Арестович.

Українська сторона кваліфікувала подію це як грубе порушення режиму припинення вогню, внаслідок якого загинули українські військовослужбовці.

– Наше внутрішнє засідання закінчено. Результат наступний: ми скликаємо на завтра позачергове засідання з безпеки. Від ОБСЄ ми маємо попередню згоду.

Збройні сили України попереджають, що у разі порушення подальшого режиму припинення вогню і загрози здоров’ю та життю військовослужбовців вони будуть відкривати вогонь у відповідь.

– Одночасно ми підкреслюємо, що наша позиція: лише після досягнення повного режиму припинення вогню може йтися про подальші кроки в політичній, економічній чи гуманітарній площині, – резюмував Арестович.

Загибель військових на Донбасі

26 березня поблизу селища Шуми внаслідок обстрілу окупантів загинули четверо бійців ЗСУ. Ще двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Російські найманці використовували заборонену зброю, зокрема станкові автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та міномети калібру 82 мм.