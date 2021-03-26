PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Людмила Богданова |

Загострення на Донбасі: Зеленський проводить консультації з лідерами нормандської четвірки

Президент України Володимир Зеленський веде переговори з лідерами нормандської четвірки у зв’язку зі смертю чотирьох військових на Донбасі.

володимир зеленський

Про це за результатами екстреного засідання української делегації у Тристоронній контактній групі повідомив радник з інформаційної політики Олексій Арестович.

Українська сторона кваліфікувала подію це як грубе порушення режиму припинення вогню, внаслідок якого загинули українські військовослужбовці.

Читайте
Загибель чотирьох військових на Донбасі: посол Британії закликала РФ припинити вогонь

– Наше внутрішнє засідання закінчено. Результат наступний: ми скликаємо на завтра позачергове засідання з безпеки. Від ОБСЄ ми маємо попередню згоду.

Збройні сили України попереджають, що у разі порушення подальшого режиму припинення вогню і загрози здоров’ю та життю військовослужбовців вони будуть відкривати вогонь у відповідь.

– Одночасно ми підкреслюємо, що наша позиція: лише після досягнення повного режиму припинення вогню може йтися про подальші кроки в політичній, економічній чи гуманітарній площині, – резюмував Арестович.

Загибель військових на Донбасі

26 березня поблизу селища Шуми внаслідок обстрілу окупантів загинули четверо бійців ЗСУ. Ще двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Російські найманці використовували заборонену зброю, зокрема станкові автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та міномети калібру 82 мм.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка