Загибель чотирьох військових на Донбасі: посол Британії закликала РФ припинити вогонь

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс закликала Російську Федерацію припинити вогонь.

Про це Мелінда Сіммонс написала на своїй сторінці в Twitter. Посол засудила дії російських найманців на Донбасі, які привели до загибелі чотирьох українських військовослужбовців.

За її словами, вона з жахом дізналася про смерть чотирьох військових ЗСУ. 26 березня близько 14.00 російські найманці обстріляли позиції українських захисників біля населеного пункту Шуми.

Через обстріл четверо українських військових загинули, а ще двоє бійців ЗСУ отримали поранення.

З жахом дізналася про загибель 4 українських військових в результаті обстрілу поблизу населеного пункту Шуми сьогодні. Режиму припинення вогню слід дотримуватися, Росія повинна забезпечити його виконання підтримуваними нею силами. Навіть одне втрачене життя — це вже забагато. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 26, 2021

Втрати на Донбасі

На Донбасі російські найманці обстріляли українські позиції. Це сталося неподалік населеного пункту Шуми. Четверо бійців ЗСУ загинули, двох українських військових поранили.

Найманці стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Українські військові відкрили вогонь у відповідь. Українська делегація у ТКГ збирається на екстрену внутрішню нараду.

Фото: ООС