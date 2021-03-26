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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Загибель чотирьох військових на Донбасі: посол Британії закликала РФ припинити вогонь

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс закликала Російську Федерацію припинити вогонь.

Донбас, ООС

Про це Мелінда Сіммонс написала на своїй сторінці в Twitter. Посол засудила дії російських найманців на Донбасі, які привели до загибелі чотирьох українських військовослужбовців.

За її словами, вона з жахом дізналася про смерть чотирьох військових ЗСУ. 26 березня близько 14.00 російські найманці обстріляли позиції українських захисників біля населеного пункту Шуми.

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Через обстріл четверо українських військових загинули, а ще двоє бійців ЗСУ отримали поранення.

Втрати на Донбасі

На Донбасі російські найманці обстріляли українські позиції. Це сталося неподалік населеного пункту Шуми. Четверо бійців ЗСУ загинули, двох українських військових поранили.

Найманці стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Українські військові відкрили вогонь у відповідь. Українська делегація у ТКГ збирається на екстрену внутрішню нараду.

Фото: ООС

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