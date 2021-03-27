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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

12 червоних областей в Україні і власна вакцина у Бразилії – коронавірус 27 березня

Станом на 27 березня у світі продовжує поширюватися коронавірус. Країни борються з пандемією за допомогою вакцинації, продовжують дотримуватися й карантинних обмежень.

девушка в маске

У суботу на планеті підтвердили у 125 507 698 випадків коронавірусу, 2 755 212 людей померло від ускладнень, викликаних вірусом.

В Україні зафіксували 1 614 707 випадків хвороби, летальність у країні – 31 751 померлий за увесь час пандемії.

Вакцинація в Україні та світі

Країни світу продовжують боротися з вірусом за допомогою вакцин. Фахівці активно розробляють речовини. Наприклад, про створення власної вакцини ButanVac заявили у Бразилії.

В Україні ж для вакцинації використовують завезені речовини. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, Україна може виробляти власні вакцини, але це буде дорожче, і потрібно чекати щонайменше два роки.

Карантин в Україні та світі

У світі спостерігається тенденція посилення карантинних заходів. Дію карантину продовжили у Німеччині, а у Польщі посилюють заходи через складну ситуацію з коронавірусом.

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У червоній - Київ та 12 областей: в Україні оновили зони карантину

В Україні діє адаптивний карантин. Згідно з оновленою інформацією МОЗ, до червоної зони 27 березня потрапили вже 12 регіонів України та Київ, майже всі інші – у помаранчевій. Лише Херсонська область перебуває у жовтій зоні.

Коронавірус в Україні

В Україні продовжує збільшуватися добових приріст хворих на коронавірус.

У суботу зафіксували 17 424 нових випадки.

Детальніше про коронавірус в Україні та світі читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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