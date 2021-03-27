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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

У червоній – Київ та 12 областей: в Україні оновили зони карантину

Станом на 27 березня 2021 року у 12 областях України та у Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

карантин коронавірус

До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

В оновленому переліку помаранчевої зони – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька області.

У жовтій зоні залишилася лише Херсонська область.

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Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

адаптивний карантин - червоний рівень

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: УНІАН

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