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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Чернігівська область перейде в червону зону з 29 березня

З 29 березня у Чернігівській області вводять карантинні обмеження червоної зони. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

карантин локдаун

Рішення ухвалили під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 27 березня.

– За результатами засідання Держкомісія з ТЕБ та НС вирішила встановити: з 00.00 29 березня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Чернігівської області, – зазначив Немчінов.

Таким чином в області заборонять працювати закладам харчування, розважальним закладам, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, закладам освіти (крім дитячих садочків і перших класів у школах), спортзалам, ринкам.

Однак працюватимуть банки, аптеки, заправки, ветеринарні магазини, усі продовольчі магазини.

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Водночас місцевій владі дозволили самостійно вводити обмеження на роботу громадського транспорту.

Зони карантину в Україні

Станом на 27 березня 2021 року 12 областях України та у Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

А до помаранчевої зони – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька області.

Джерело: Олег Немчінов

Фото: Depositphotos

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