В Україні обговорють зміну дислокації мобільного шпиталю, який розгорнули в Івано-Франківській області через складну ситуацію з коронавірусом.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

– Обговорили зміну дислокації шпиталю, оскільки ситуація з навантаженням на систему охорони здоров’я в Івано-Франківській області стабілізувалась, – зазначив Віктор Ляшко.

Водночас, за його словами, епідситуація погіршується у сусідніх областях та на півдні країни.

Однак куди можуть перемістити мобільний шпиталь, у МОЗ поки не зазначили.

Коронавірус в Івано-Франківську

Останнім часом в Івано-Франківську фіксують поліпшення епідситуації.

Через це у місті можуть послабити карантинні обмеження, це питання нині обговорюється.

Детальніше про коронавірус та карантин в Івано-Франківську читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Віктор Ляшко