Карантин в Україні діятиме щонайменше до кінця 2021 року, зокрема є ймовірність посилення обмежень. Це може бути введення локдауну та повна зупинка громадського транспорту – якщо ситуація з коронавірусом буде виходити з-під контролю.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера на телеканалі Україна.

– Якщо ситуація буде виходити з-під контролю, то окремим рішенням уряду ми можемо зупинити транспорт. Головне, щоб не було колапсу медичної системи, це основний показник, – зазначив міністр.

Степанов також закликав громадян дотримуватися всіх рекомендацій по профілактиці зараження Covid-19 і дотримуватися карантинних обмежень.

Він додав, що зараз питання про додаткові обмеження та введення локдауну обговорюється.

– Ми повинні балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом, – сказав він.

Коронавірус в Україні

Станом на 27 березня в Україні зафіксували 17 424 нових випадків коронавірусу.

За добу одужали 7 124 пацієнтів, а від ускладнень, які спричинив Covid-19, померли 290 людей.

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