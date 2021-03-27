В Україні є кілька підприємств, які готові виготовляти вакцину від коронавірусу. Однак для цього необхідно, щоб українські вчені її розробили, а це дуже складно.

Таку заяву в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера на телеканалі Україна озвучив Михайло Радуцький – голова парламентського комітету з питань здоров’я нації.

За словами Радуцького, наразі компанія Фармак, Львівський завод та ще одне підприємство мають необхідні ресурси та готові виготовляти вакцину. Однак більшість країн не діляться рецептурою.

– Ніхто свої гроші просто так не віддасть та не подарує. Тому науковці повинні розробляти.

Михайло Радуцький нагадав, що парламент виділив 100 млн грн на виробництво вакцини в Україні.

Китайська вакцина в Україні

25 березня в Україну надійшла перша партія китайської вакцини CoronaVac від фармацевтичної компанії Sinovac.

Спочатку препарат пройде експертизу, а потім його вводитимуть українцям. Скільки коштує вакцина CoronaVac та яку кількість доз отримала Україна, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Михайло Радуцький