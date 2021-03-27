Найближчими тижнями Україна очікує на додаткові партії китайської вакцини проти коронавірусу від компанії Sinovac Biotech.

Країна цього тижня вже отримала 215 тис. доз речовини, цитує прес-служба Офісу президента очільника держави Володимира Зеленського.

– Крім Китаю, вакцину від Sinovac використовують вже 18 країн світу. Зокрема, Туреччина, де щеплення отримали президент Ердоган і патріарх Варфоломій, – зазначив Володимир Зеленський.

За словами президента, підписаний контракт передбачає отримання майже 2 млн доз вакцини проти коронавірусу.

Вакцинація в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні триває вакцинація проти коронавірусу.

Українцям роблять щеплення індійською вакциною, у березні держава додатково отримала китайську речовину.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.