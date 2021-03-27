В українських лікарнях перебувають понад 43 тис. пацієнтів з Covid-19

В Україні у медичних закладах від коронавірусу лікуються 43 585 осіб. Всього в країні введено 74 927 ліжок для пацієнтів з Covid-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у соціальних мережах. Він зазначив, що 64 143 лікарняні ліжка забезпечені можливістю надання кисневої терапії.

– Динаміка випадків коронавірусної хвороби у світі знову показує тенденції до зростання. Все це свідчить про необхідність дотримання протиепідемічних норм, як на територіях з жовтим рівнем епідемічної небезпеки, так і на червоних територіях, – зазначив Ляшко.

Також він для порівняння повідомив, що Польщі, де останні два дні кількість виявлених випадків знаходиться на рівні 35 тисяч, для госпіталізації виділено 35 444 ліжок, з яких 26 511 зайняті.

За його словами, під час оперативної наради Міністерства охорони здоров’я та Державної служби України з надзвичайних ситуацій вони обговорили можливість зміни дислокації мобільного госпіталю для хворих на коронавірус.