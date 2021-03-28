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Факти / Україна / Суспільство
Марія Степанюк |

Більше не 85 копійок: депутати хочуть збільшити держмито на реєстрацію шлюбу

Народні депутати із партії Слуга народу, включно з головою профільного податкового комітету, готують до розгляду у Верховній Раді проект закону №3236-1, яким пропонують осучаснити ставки державного мита.

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Таке мито справляється за вчинення дій в інтересах юридичних та фізичних осіб та за видачу документів, що мають юридичне значення.

Наразі для видачі більшості ставок держмита використовують неоподаткований мінімум доходів громадян – 17 грн.

— Через вкрай низький розмір коефіцієнтів, що використовуються для обчислення ставок державного мита, та відсутність зростання неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, фактичний розмір більшості мит є напрочуд низьким, і, ймовірно, не покриває навіть собівартості здійснення касових операцій – не кажучи вже про оплату роботи співробітників держорганів, що надають такі послуги, – йдеться у повідомлені Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління.

За словами аналітиків, законопроект має це виправити, а бенефіціарами змін мають стати місцеві бюджети.

У разі ухвалення цього проекту закону, найбільш відчутних змін зазнають:

  • Державне мито за реєстрацію шлюбу зросте з 0,85 грн до 119 грн;
  • За посвідчення заповітів – з 0,85 грн до 170 грн;
  • За посвідчення доручень на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів – з 0,51 грн до 119 грн;
  • За посвідчення інших доручень – з 0,34 грн до 170 грн.

Однак аналітики стверджують, що до проекту закону не надано фінансово-економічного обґрунтування з відповідними розрахунками.

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Державне мито  це грошова сума, що стягується у нотаріальних конторах, органах МЗС, МВС, відділах державної реєстрації актів цивільного стану, міських, сільських, селищних радах та інших уповноважених на те органах за вчиненням ними дій з об’єктами нерухомого майна і видачу документів, що мають юридичне значення.

В Україні запровадили збір за виліт пасажирів

У липні минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує збір за виліт пасажирів з України.

За кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, мають сплатити: $0,5, якщо політ відбувається у межах України, а також $2 – за міжнародний рейс.

Джерело: Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління

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