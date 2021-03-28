Станом на ранок 28 березня у Києві за добу виявили 374 нових випадки коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 159 367 людей.
За добу від ускладнень Covid-19 померли 35 осіб, за весь період пандемії – 3 309. Водночас побороти хворобу вдалося 104 901 киянину, за добу – 284.
Хто захворів:
- 702 жінки віком від 18 до 99 років;
- 56 чоловіків віком від 18 до 96 років;
- 28 дівчаток від 1 до 17 років та 40 хлопчиків від 1 місяця до 16 років.
Водночас за добу з коронавірусом госпіталізували 151 людину. А ще 581 пацієнт перебуває у лікарні з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (262), Дарницькому (202) та Оболонському (173).
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
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- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.