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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

374 випадки за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на ранок 28 березня у Києві за добу виявили 374 нових випадки коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 159 367 людей.

коронавірус у світі

За добу від ускладнень Covid-19 померли 35 осіб, за весь період пандемії – 3 309. Водночас побороти хворобу вдалося 104 901 киянину, за добу – 284.

Хто захворів: 

  • 702 жінки віком від 18 до 99 років;
  • 56 чоловіків віком від 18 до 96 років;
  • 28 дівчаток від 1 до 17 років та 40 хлопчиків від 1 місяця до 16 років.

Водночас за добу з коронавірусом госпіталізували 151 людину. А ще 581 пацієнт перебуває у лікарні з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (262), Дарницькому (202) та Оболонському (173).

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

    • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
    • дотримуватися дистанції в людних місцях;
    • не торкатися руками обличчя;
    • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
    • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Depositphotos

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