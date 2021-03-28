Станом на ранок 28 березня у Києві за добу виявили 374 нових випадки коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 159 367 людей.

За добу від ускладнень Covid-19 померли 35 осіб, за весь період пандемії – 3 309. Водночас побороти хворобу вдалося 104 901 киянину, за добу – 284.

Хто захворів:

702 жінки віком від 18 до 99 років;

56 чоловіків віком від 18 до 96 років;

28 дівчаток від 1 до 17 років та 40 хлопчиків від 1 місяця до 16 років.

Водночас за добу з коронавірусом госпіталізували 151 людину. А ще 581 пацієнт перебуває у лікарні з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (262), Дарницькому (202) та Оболонському (173).

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: