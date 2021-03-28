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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Помірне зростання: прогноз курсу долара в Україні на тиждень

Курс долара в Україні в найближчий тиждень, який припадає на кінець березня – початок квітня, істотно не зміниться.

Курс валют

Такий прогноз дає старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

На його думку, на міжбанку долар може торгуватися через на рівні 28,2 грн/$, а готівковий – у межах 28,1-28,3 грн/$.

Він зазначив, що минулогго тижня долар до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,8-1,0%.

Зокрема, офіційний курс долара, встановлений НБУ, зріс з 27,68 до 27,97 грн, тобто на 1%.

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На понеділок, 29 березня, Нацбанк України встановив долар до гривні на рівні 27,96 грн/$. Це означає, що з п’ятниці він не змінився.

А євровалюта трохи подешевшала. Її курс завтра складе 32,95 грн/€.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Depositphotos

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