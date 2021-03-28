Пояс успішності для відновлення Донбасу: що це таке, розповів Резніков

Уряд уже затвердив концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, на її основі пишуть стратегію, фіналом якої стане пакет законопроектів у Верховній Раді.
Про це розповів віце-прем`єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
– Головна ідея – це побудувати “пояс успішності” в Донецькій і Луганській областях, у вільній частині України, за рахунок інвестиційного підходу, – сказав він.
За його словами, для фінансування програми розглядаються чотири джерела: держбюджет, донорська допомога, а також зовнішні кредити та інвестиції.
Резніков вважає, що нині важливо створити умови для четвертого ресурсу, тобто запропонувати інвесторам пільгові умови.
– І ось таким чином ми створимо “пояс успішності”. І реалізувавши цей пілот на підконтрольній частині України, ми легко мультиплікуємо після деокупації на зруйнованій території, – підсумував віце-прем`єр.
Олексій Резніков вважає, що найближчим часом необхідно залучити США до участі в мирних переговорах щодо Донбасу – як у Мінському форматі, так і в нормандському.
На його думку, Сполучені Штати мають для цього законні підстави.
Джерело: Дом