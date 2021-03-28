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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Пояс успішності для відновлення Донбасу: що це таке, розповів Резніков

Уряд уже затвердив концепцію економічного розвитку Донецької та  Луганської областей, на її основі пишуть стратегію, фіналом якої стане пакет законопроектів у Верховній Раді.

Олексій Резніков

Про це розповів віце-прем`єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

– Головна ідея – це побудувати “пояс успішності” в Донецькій і Луганській областях, у вільній частині України, за рахунок інвестиційного підходу, – сказав він.

За його словами, для фінансування програми розглядаються чотири джерела: держбюджет, донорська допомога, а також зовнішні кредити та інвестиції.

Резніков вважає, що нині важливо створити умови для четвертого ресурсу, тобто запропонувати інвесторам пільгові умови.

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– І ось таким чином ми створимо “пояс успішності”. І реалізувавши цей пілот на підконтрольній частині України, ми легко мультиплікуємо після деокупації на зруйнованій території, – підсумував віце-прем`єр.

Олексій Резніков вважає, що найближчим часом необхідно залучити США до участі в мирних переговорах щодо Донбасу – як у Мінському форматі, так і в нормандському.

На його думку, Сполучені Штати мають для цього законні підстави.

Джерело: Дом

Фото: УНІАН

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