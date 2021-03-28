У ніч з суботи на неділю, 28 жовтня, Україна перейшла на літній час. О 03.00 ночі стрілки годинника перемістилися на годину вперед.

Годинники в Україні переводять з 1996 року відповідно до постанови Кабміну Про порядок обчислення часу на території України.

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До слова, Євросоюз з 2019 року вирішив скасувати перехід на літній і зимовий час.

Вперше переводити годинник запропонували у 1784 році. Це зробив посол США у Франції Бенджамін Франклін. Рішення було прийняте з метою економії свічок. Винахід переходу саме на літній час приписують англійцю Вільяму Уіллету.

В Україні також хотіли скасувати перехід на літній час. Відповідний законопроект навіть зареєстрували в Раді і проголосували за нього у першому читанні.

Автори документу пропонували, щоб в Україні не переводили годинники двічі на рік. Але у другому читанні законопроект підтримала недостатня кількість нардепів, тому його відправили на доопрацювання.