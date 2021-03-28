Укрзалізниця змінила правила посадки та висадки пасажирів в областях, які потрапили в червону зону карантину.

Компанія не вводитиме обмеження у Чернігівській, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Львівській областях.

Зокрема, Чернігівська область потрапляє в червону зону з 29 березня, але з урахуванням інтенсивності сполучення з Києвом (тільки в Ніжинському напрямку 24 рейси на день), яким користується і медперсонал, вирішено поки не обмежувати залізничний рух у регіоні.

Не буде обмежень на висадку-посадку до 1 квітня включно і в Миколаївській області, але все залежить від ситуації.

Немає також обмежень у Києві та області, а також в Сумській, Одеській та Львівській областях.

– Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмежено продаж квитків, а також заборона на висадку-посадку в цих регіонах продовжена до 6 квітня включно, – йдеться в повідомленні.

Водночас призначено вісім спеціальних рейсів в закарпатському і буковинському напрямках.

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