З Instagram видалили сторінки 8-річної Маханець і 13-річного Пая

З Instagram зникли сторінки юних блогерів, які спричини в мережі скандал своїми стосунками: 8-річної українки Міли Маханець та 13-річного Паші Пая.

Ще 26 березня акаунти були активних, а вже сьогодні сторінки недоступні для перегляду.

Причина видалення сторінок поки невідома. Також залишається загадкою, хто саме приховав акаунти блогерів. Профілі могли видалити самі діти, їхні батьки чи модератори Instagram.

Роман 8-річної моделі та 13-річного блогера

Громадськість останнім часом обговорює історію дитячого кохання між юними блогерами: 8-річною Мілою і 13-річним Пашею. Користувачі в мережі пишуть, що, мовляв, такі стосунки поза нормою, а поліція Київської області навіть відкрила кримінальну справу через це.

У коментарі мама 8-річного блогера Дарина Маханець спростовує чутки про сексуалізацію дитячих стосунків, а також зазначає, що вони просто дружать, адже спочатку історія замислювалася як хайп і не більше.