Юні блогери, які спровокували в мережі скандал своїми стосунками, 8-річна Міла Маханець і 13-річний Паша Пай змогли відновити свої сторінки у соціальній мережі Instagram.

Міла відновила свій профіль у соціальній мережі та створила новий акаунт, в якому, за її словами, будуть фотографії та відео зі школи.

– Життя триває і, попри події, які зараз розгортаються навколо нас, ми намагаємося не втрачати позитив, – пише на своїй сторінці 8-річна блогерка.

8-річна українка опублікувала в Stories спільне фото з 13-річним блогером Пашею і повідомила, що він теж повернувся в соціальну мережу.

Дівчинка на своїй новій сторінці розповіла, що вчитиметься в новій школі, а зараз отримує знання в домашніх умовах. У новому акаунті відключили коментарі.

Роман юних блогерів

Нещодавно з соціальної мережі Instagram видалили сторінки 8-річної Міли Маханец і 13-річного Паші Пая, які спровокували скандал в мережі своїми стосунками.

Не зрозуміла причина, а також хто саме видалив акаунти. Сторінки в соціальній мережі потенційно могли видалити декілька людей – юні блогери, їхні батьки або модератори Instagram.

Громадськість бурхливо обговорює історію кохання між 8-річною Мілою і 13-річним Пашею. Деякі зазначають, що стосунки в дитячому віці ще занадто рано починати, а поліція навіть відкрила кримінальну справу. Мама Дар’ї Маханец спростовує чутки про сексуалізацію стосунків дітей, а також зазначає, що вони просто дружать.