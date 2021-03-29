Банки погодились обговорити зниження міжбанківські комісії – НБУ

Банки та платіжні системи України висловили готовність поступово знижувати міжбанківські комісії.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан та додав, що НБУ проти втручання в ринкову ситуацію та законодавчого регулювання ситуації.

– Регулювати те, що має регулюватися ринковими методами, дуже небезпечно, – зазначив Шабан.

На думку заступника, це може мати негативні наслідки для розвитку платіжного і безготівкових розрахунків.

За його словами, Нацбанк хоче отримати право відслідковувати розмір комісій на оплату картками та планує публікувати цю інформацію.

Тариф за розрахунки карткою

В Україні тариф за розрахунки банківською карткою вшестеро вищий, ніж у Європі.

Таким чином, кожного разу розраховуючись карткою, українці дотують банківський сектор.

Наразі комісія для бізнес-установ України становить в середньому 2% від ціни товару чи послуги, що дуже шкодить розвитку усього українського бізнесу.

Джерело: НБУ