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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Софія Зінов'єва |

Банки погодились обговорити зниження міжбанківські комісії – НБУ

Банки та платіжні системи України висловили готовність поступово знижувати міжбанківські комісії.

банк гроші

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан та додав, що НБУ проти втручання в ринкову ситуацію та законодавчого регулювання ситуації.

– Регулювати те, що має регулюватися ринковими методами, дуже небезпечно, – зазначив Шабан.

На думку заступника, це може мати негативні наслідки для розвитку платіжного і безготівкових розрахунків.

За його словами, Нацбанк хоче отримати право відслідковувати розмір комісій на оплату картками та планує публікувати цю інформацію.

Тариф за розрахунки карткою

В Україні тариф за розрахунки банківською карткою вшестеро вищий, ніж у Європі.

Таким чином, кожного разу розраховуючись карткою, українці дотують банківський сектор.

Наразі комісія для бізнес-установ України становить в середньому 2% від ціни товару чи послуги, що дуже шкодить розвитку усього українського бізнесу.

Джерело: НБУ

Фото: Depositphotos

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