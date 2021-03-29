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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Буде не один: Арістов спрогнозував, коли введуть локдауни в Україні

Незабаром в Україні запровадять загальнонаціональний локдаун, оскільки кількість хворих зростатиме. Таку заяву озвучив стратег, інфекціоніст Вадим Арістов в ефірі програми Реальна політика з Євгеном Кисельовим на каналі Україна 24.

Буде не один: Арістов спрогнозував, коли введуть локдауни в Україні

За його словами, Україну очікує кілька локдаунів. Якщо найближчим часом влада запровадить жорсткий карантин у всіх регіонах хоча б на три тижні, це допоможе стримати поширення хвороби.

– Щойно скасують локдаун – все почне йти в гору, але з підвищенням температури та вологості нам буде трохи легше.

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Крім того, Арестович прогнозує значне зростання захворюваності восени. На його думку, тоді знову українцям варто очікувати локдауну.

– Восени у нас буде божевільна захворюваність, і, швидше за все, новий локдаун, далі взимку.

Коронавірус в Україні

Станом на 29 березня в Україні зафіксовано 1 652 409 випадків коронавірусу. За добу захворіли 8 346 осіб, понад три тис. госпіталізували до лікарень.

Наразі 10 областей та Київ – у червоній зоні карантину, у жовтій зоні лише Херсонська область, а решта потрапили до помаранчевої.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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