Для в’їзду в Україну негативний ПЛР-тест на коронавірус повинні мати усі іноземці, незалежно від віку чи наявності документів про вакцинацію.

Про це заявив очільник управління організації прикордонного контролю Юрій Лисюк під час онлайн-брифінгу.

– Тепер для перетину кордону іноземцям потрібен не тільки поліс страхування, а й негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не більш як за 72 години до в’їзду, – сказав він.

Керівник управління зауважив, що без тесту або страхового полісу людей не пропустять через державний кордон і повертатимуть назад.

За його словами, постановою Кабміну щодо протиепідемічних заходів передбачено, що негативний результат ПЛР-тесту повинні мати усі іноземці.

Однак виняток становлять:

іноземці та особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання в Україні;

біженці;

працівники іноземних консульських установ;

представники міжнародних місій та організацій, які акредитовані в Україні, та члени їхніх сімей;

водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють перевезення;

члени екіпажу повітряних, морських та річкових суден, члени локомотивних бригад;

військовослужбовці збройних сил держав, які є членами НАТО, та держав-учасниць програми НАТО Партнерство заради миру, які беруть участь у підготовці підрозділів ЗСУ.

Водночас Лисюк наголосив, що у постанові не уточнюється вік іноземців, які мають показати негативний результат ПЛР-тесту.

Тому у Держприкордонслужбі пояснюють, що негативний тест повинні надавати усі іноземці. Але цю норму пропонують не застосовувати щодо дітей віком до 12 років.

22 березня Кабмін зобов’язав усіх людей, які прибули в Україну, мати негативний ПЛР-тест на коронавірус, проведений за 72 години до моменту перетину кордону.

Однак для окремих категорій людей нові правила не діють, зокрема осіб без громадянства, які постійно проживають на території України.