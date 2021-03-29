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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Для в’їзду в Україну негативний ПЛР-тест на коронавірус повинні мати усі іноземці – ДПСУ

Для в’їзду в Україну негативний ПЛР-тест на коронавірус повинні мати усі іноземці, незалежно від віку чи наявності документів про вакцинацію.

Для в’їзду в Україну негативний ПЛР-тест на коронавірус повинні мати усі іноземці – ДПСУ

Про це заявив очільник управління організації прикордонного контролю Юрій Лисюк під час онлайн-брифінгу.

– Тепер для перетину кордону іноземцям потрібен не тільки поліс страхування, а й негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не більш як за 72 години до в’їзду, – сказав він.

Керівник управління зауважив, що без тесту або страхового полісу людей не пропустять через державний кордон і повертатимуть назад.

За його словами, постановою Кабміну щодо протиепідемічних заходів передбачено, що негативний результат ПЛР-тесту повинні мати усі іноземці.

Однак виняток становлять:

  • іноземці та особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання в Україні;
  • біженці;
  • працівники іноземних консульських установ;
  • представники міжнародних місій та організацій, які акредитовані в Україні, та члени їхніх сімей;
  • водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють перевезення;
  • члени екіпажу повітряних, морських та річкових суден, члени локомотивних бригад;
  • військовослужбовці збройних сил держав, які є членами НАТО, та держав-учасниць програми НАТО Партнерство заради миру, які беруть участь у підготовці підрозділів ЗСУ.
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Водночас Лисюк наголосив, що у постанові не уточнюється вік іноземців, які мають показати негативний результат ПЛР-тесту.

Тому у Держприкордонслужбі пояснюють, що негативний тест повинні надавати усі іноземці. Але цю норму пропонують не застосовувати щодо дітей віком до 12 років.

22 березня Кабмін зобов’язав усіх людей, які прибули в Україну, мати негативний ПЛР-тест на коронавірус, проведений за 72 години до моменту перетину кордону.

Однак для окремих категорій людей нові правила не діють, зокрема осіб без громадянства, які постійно проживають на території України.

Фото: Pexels

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