Фізособи-підприємці під час виходу на пенсію зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати за умови, що у них є стаж.

Про це повідомила міністр соцполітики Марина Лазебна. Таку позицію вона пояснила тим, що більшість ФОПів сплачують внески з мінімальної зарплати.

– Більшість ФОПів сплачують внески з мінімальної зарплати, тому можуть розраховувати тільки на мінімальну пенсію. Знову ж таки, якщо є стаж. З одного боку, ніхто не хоче йти на низькі пенсії, з іншого – ФОПи платять мінімум, просто купуючи у такий спосіб собі стаж, – зазначила вона.

На думку Марини Лазебної, пенсійна накопичувальна система повинна бути обов’язковою для фізосіб-підприємців. Але у законопроекті, над яким працює Мінсоцполітики, поки що ФОПам пропонують добровільно брати участь в обов’язковому накопичувальному рівні.

Коли зросте середня пенсія в Україні

Марина Лазебна переконана, що середня пенсія в Україні зросте до 7 тис. грн, коли запрацює накопичувальна система.

Вона зазначила, що навіть при сьогоднішніх мінімальних доходах кожен зміг би отримувати такі виплати з двох джерел – солідарного та накопичувального рівнів.

Наразі в Україні діє солідарна система. Вона передбачає, що пенсіонери отримають випалти за рахунок працівників, які сплачують соціальні внески.