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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Хто зможе отримувати електронні лікарняні і як контролюватимуть їх видачу

Електронний лікарняний, який МОЗ хоче запровадити в Україні вже найближчим часом, зможуть отримати ті пацієнти, які внесені до електронної системи охорони здоров’я та мають історію звернень до лікаря.

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Спочатку він існуватиме паралельно із паперовою формою, повідомив заступник голови МОЗ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер на брифінгу.

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Електронна система має відображати, який лікар поставив пацієнту діагноз, чи зверталася ця людина раніше по допомогу.

– Ми маємо бачити, хто виписав, коли, який діагноз чи звертався пацієнт раніше до лікаря, чи він вчора з’явився в системі і лікар просто по своєму бажанню виписує ці листи. Для того, щоб знизити всі ризики, нам було важливо, щоб це стало електронним, – розповів Ярослав Кучер.

Як отримати лікарняний

Лікарняний – це доказ тимчасової непрацездатності, який надається роботодавцю, щоб отримати компенсацію за дні хвороби.

Про те, як правильно оформити лікарняний, Факти ICTV розповіли у покроковій інструкції.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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