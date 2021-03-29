Електронний лікарняний, який МОЗ хоче запровадити в Україні вже найближчим часом, зможуть отримати ті пацієнти, які внесені до електронної системи охорони здоров’я та мають історію звернень до лікаря.

Спочатку він існуватиме паралельно із паперовою формою, повідомив заступник голови МОЗ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер на брифінгу.

Електронна система має відображати, який лікар поставив пацієнту діагноз, чи зверталася ця людина раніше по допомогу.

– Ми маємо бачити, хто виписав, коли, який діагноз чи звертався пацієнт раніше до лікаря, чи він вчора з’явився в системі і лікар просто по своєму бажанню виписує ці листи. Для того, щоб знизити всі ризики, нам було важливо, щоб це стало електронним, – розповів Ярослав Кучер.

Як отримати лікарняний

Лікарняний – це доказ тимчасової непрацездатності, який надається роботодавцю, щоб отримати компенсацію за дні хвороби.

Про те, як правильно оформити лікарняний, Факти ICTV розповіли у покроковій інструкції.