Станом на ранок 29 березня у Києві за добу виявили 402 нових випадки коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 159 769 людей.

За добу від ускладнень Covid-19 померли 25 осіб, за весь період пандемії – 3 336. Водночас побороти хворобу вдалося 105 118 киянам, за добу – 217.

Захворіли:

228 жінок віком від 19 до 89 років

154 чоловіки віком від 18 до 96 років

10 дівчаток від 11 місяців до 17 років та 10 хлопчиків від 3 до 17 років

До лікарень столиці госпіталізували 441 людину.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (181), Дарницькому (62) та Оболонському (55).

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: