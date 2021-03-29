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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

402 випадки за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на ранок 29 березня у Києві за добу виявили 402 нових випадки коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 159 769 людей.

коронавірус у світі

За добу від ускладнень Covid-19 померли 25 осіб, за весь період пандемії – 3 336. Водночас побороти хворобу вдалося 105 118 киянам, за добу – 217.

Захворіли:

  • 228 жінок віком від 19 до 89 років
  • 154 чоловіки віком від 18 до 96 років
  • 10 дівчаток від 11 місяців до 17 років та 10 хлопчиків від 3 до 17 років

До лікарень столиці госпіталізували 441 людину.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (181), Дарницькому (62) та Оболонському (55).

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

    • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
    • дотримуватися дистанції в людних місцях;
    • не торкатися руками обличчя;
    • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
    • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Depositphotos

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