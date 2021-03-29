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Факти / Україна
Тетяна Забожко |

Купили за 3 тис. рублів: прикордонники затримали іноземців із підробленими ПЛР-тестами

Прикордонники Ізмаїльського та Сумського загонів виявили підроблені ПЛР-тести.

Держприкордонслужба

У поромному пункті пропуску Орлівка правоохоронці виявили одразу вісім таких документів. Їх надали громадяни України, які поверталися додому на мікроавтобусі Volkswagen.

Детально дослідивши документи, прикордонники встановили, що печатки та підписи на бланках тестів виготовлені за допомогою струменевого принтера.

На Сумщині підроблену довідку про проходження ПЛР-тестування на Covid-19 пред’явив 40-річний громадянин Молдови.

Іноземець прямував з РФ до України через пункт пропуску Бачівськ.

Чоловік зізнався, що тестування не проходив, а довідку придбав у невідомих осіб за 3 тис. російських рублів.

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Прикордонники відмовили громадянину Молдови в пропуску та заборонили в’їзд до України на три роки.

Про всі дев’ять фактів підробки документів повідомлено Нацполіцію.

  • Держприкордонслужба
  • Держприкордонслужба
  • Держприкордонслужба
  • Держприкордонслужба
Купили за 3 тис. рублів: прикордонники затримали іноземців із підробленими ПЛР-тестами / 2 фотографии

Два автобуси працівників із фальшивими довідками

28 березня на молдовському кордоні в пункті пропуску Крива виявили два автобуси працівників із фальшивими довідками.

Усі 75 порушників мають молдовське громадянство й прямували на роботу до Польщі.

Лише одна людина, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, повідомила, що отримала документ поштою, заплативши за нього 200 леїв людині, якої не знає.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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