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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Найбільше віком до 39 років: скільки українців записалися на вакцинацію

Станом вечір 28 березня 362 895 українців записалися в лист очікування вакцинації від коронавірусу. Найбільше охочих отримати щеплення виявилося у віковій категорії 21-39 років.

Найбільше віком до 39 років: скільки українців записалися на вакцинацію

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер під час брифінгу 29 березня.

За його словами, найменше записів на вакцинацію від людей старше 80 років – лише 280. Водночас лідером за кількістю охочих став Київ – 109 276 жителів міста зареєструвалися в системі, щоб вакцинуватися.

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Вакцинація в Україні

В Україні триває другий етап вакцинації, на якому щеплення роблять сімейним лікарям, соціальним працівникам і людям старше 80 років.

Станом на 29 березня 198 465 українців вакцинувалися від коронавірусу, за добу – 1 585 осіб.

Протягом тижня щеплення зробили 87 440 охочим. Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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