Станом вечір 28 березня 362 895 українців записалися в лист очікування вакцинації від коронавірусу. Найбільше охочих отримати щеплення виявилося у віковій категорії 21-39 років.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер під час брифінгу 29 березня.

За його словами, найменше записів на вакцинацію від людей старше 80 років – лише 280. Водночас лідером за кількістю охочих став Київ – 109 276 жителів міста зареєструвалися в системі, щоб вакцинуватися.

Вакцинація в Україні

В Україні триває другий етап вакцинації, на якому щеплення роблять сімейним лікарям, соціальним працівникам і людям старше 80 років.

Станом на 29 березня 198 465 українців вакцинувалися від коронавірусу, за добу – 1 585 осіб.

Протягом тижня щеплення зробили 87 440 охочим. Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.