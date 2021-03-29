Напівоголені моделі і жодної дистанції: в Херсоні депутат влаштував приватну вечірку

В Херсоні депутат обласної ради Олександр Книга влаштував приватну вечірку для чиновників.

Серед головних гостей – мер Херсона Ігор Колихаєв, голова Херсонської ОДА Сергій Козир з дружиною, відомі депутати і бізнесмени міста.

На відео, які через Instagram поширювали самі гості вечірки, помітно, що на заході ніхто не дотримувався жодних карантинних обмежень, передбачених адаптивним карантином.

Окрім святкової частини заходу, ведучі провели благодійний аукціон, на якому продавали картини і право зіграти у виставі.

Але найяскравішою, на думку користувачів соцмереж, став виступ моделей, які позували перед чиновниками і депутатами в напівоголеному вигляді.

Видовище супроводжувалося класичною музикою.

Скандальний концерт Винника у Броварах

Український співак Олег Винник прокоментував ситуацію, що склалася з його концертом у Броварах 7 березня, коли більшість глядачів не дотримувалися карантинних обмежень.

В своїх соцмережах він оприлюднив серію фото, де нібито видно дотримання усіх норм, пов’язаних із карантином.

За словами співака, організатори забезпечили 50% заповненості зали, відсутність фан-зон та збереження соціальної дистанції.

Однак в мережі залишилися фото шанувальників, які стояли натовпом біля сцени та були без масок.

Джерело: Мост