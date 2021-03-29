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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Євгенія Шапоренко |

НБУ послабив гривню: курс валют в Україні на 29 березня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 29 березня.

Доллар

Курс долара встановлений 27,97 грн/$.

Офіційний курс євро 32,95 грн/€. Це на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

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Курс валют НБУ на 29 березня 2021

  • $1 – 27,9679 грн;
  • €1 – 32,9532 грн;
  • 1 польський злотий – 7,0913 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6828 грн.

Курс валют НБУ на 29 березня 2021 в Україні

Як зміниться курс долара до кінця року

Фінансові аналітики прогнозують зміцнення гривні влітку 2021 року. Вартість американської валюти коливатиметься у межах  50 коп. – 2 грн від рівня 28 грн.

Крім того, на ціну не впливатиме біткоїн. Більш детально про курс долара в Україні до кінця 2021 року читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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