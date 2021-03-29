Курс валют НБУ на 29 березня 2021 в Україні

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 29 березня.

Курс долара встановлений 27,97 грн/$.

Офіційний курс євро 32,95 грн/€. Це на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс валют НБУ на 29 березня 2021

$1 – 27,9679 грн;

€1 – 32,9532 грн;

1 польський злотий – 7,0913 грн;

10 російських рублів – 3,6828 грн.

Як зміниться курс долара до кінця року

Фінансові аналітики прогнозують зміцнення гривні влітку 2021 року. Вартість американської валюти коливатиметься у межах 50 коп. – 2 грн від рівня 28 грн.

Крім того, на ціну не впливатиме біткоїн. Більш детально про курс долара в Україні до кінця 2021 року читайте у матеріалі Фактів ICTV.