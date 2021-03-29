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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Пік захворюваності попереду: коли в Україні буде колективний імунітет від Covid-19

Основним показником піку поширення коронавірусу в Україні є кількість госпіталізацій за добу.

Пік захворюваності попереду: коли в Україні буде колективний імунітет від Covid-19

Про це заявила кардіолог Катерина Амосова. За її словами, станом на кінець березня Україна ще не досягла піку захворюваності на Covid-19.

Це стосується і за статистикою госпіталізації, і за кількістю летальних випадків.

– Основним показником є ​​не кількість виявлених випадків, яка занижена, а саме кількість госпіталізацій. Вище 5 тис. госпіталізацій в добу – це абсолютний рекорд.

За кількістю госпіталізованих пацієнтів на мільйон населення з підтвердженим Covid-19 Україна на третьому місці в Європі після Болгарії та Угорщини, і це ще ми не досягли піку, – сказала вона.

Окремо лікар розповіла про формування колективного імунітету проти коронавірусу.

За підрахунками Катерини Амосової, в Україні його варто очікувати влітку 2021 року, але ціною багатьох летальних випадків.

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Коронавірус в Україні

Станом на понеділок, 29 березня, коронавірус в Україні підтвердився ще у 8 346 осіб. Було проведено 39,7 тис. тестувань.

Загальна кількість випадків становить 1 652 409.

За минулу добу від Covid-ускладнень померло 178 пацієнтів, одужало – 2 875.

З важкою формою коронавірусу за вчорашній день госпіталізували 3 129 пацієнтів.

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