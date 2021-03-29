Пільги на проїзд для українців можуть монетизувати. Відповідний механізм Міністерство соціальної політики планує запропонувати місцевій владі.

Про це розповіла міністр соцполітики Марина Лазебна.

Передбачається, що місцева влада своїми рішеннями визначатиме форми надання пільг на проїзд, зокрема у монетизованому вигляді.

– Необхідно спонукати місцеві влади впроваджувати засоби обліку фактично наданих пільг. Є 2,4 мільйона осіб, які мають пільговий проїзд згідно із законодавством. Ми за те, щоб ці пільги залишалися, – розповіла Лазебна.

У міністерстві вважають необхідним домовлятися з цього питання з головами громад.

– Ми працюємо з Асоціацією міст України, вони підтримують такий порядок денний, але все одно питання поки йде важко, – додала Лазебна.

У лютому Кабмін підготував новий порядок монетизації пільгового проїзду. Пільги на оплату проїзду в усіх видах транспорту хочуть надавати в готівковій формі в разі ухвалення такого рішення місцевими органами влади.