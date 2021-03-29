Учаснику акції протесту під Офісом президента Роману Ратушному обрали запобіжний захід. Його відправили під цілодобовий домашній арешт до 24 травня.

Згідно з рішенням Печерського райсуду Києва, Роман Ратушний повинен носити електронний браслет. Деякі народні депутати та знайомі активіста були готові взяти його на поруки, але суддя їм відмовила.

Роман Ратушний – керівник громадської організації Захистимо Протасів Яр. Його підозрюють у хуліганстві та умисному знищенні або пошкодженні майна під час акції протесту під Офісом президента 20 березня. Йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Протести під ОП

Протести під Офісом президента відбулися 20 березня. Його учасники вийшли, щоб підтримати активіста Сергія Стерненка, засудженого до семи років позбавлення волі.

Деякі мітингувальники почали кидати шумові гранати, червоною фарбою нанесли різні написи на фасад будівлі Офісу президента і розбили вікна.

Поліція вже відкрила два кримінальні провадження про хуліганство із застосуванням зброї, а також про умисне пошкодження майна. 24 березня ще одного учасника протестів на підтримку Сергія Стерненка Євгена Строканя відправили під домашній арешт.

Джерело: Ґрати

Фото: Роман Ратушний