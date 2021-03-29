Схоже, що нове загострення на Сході України було неминучим. З початку березня по всій лінії фронту активно кружляли російські розвідувальні безпілотники Орлан та Гранат.

26 березня поблизу населеного пункту Шуми внаслідок прицільного ворожого обстрілу із заборонених Мінськом мінометів загинули четверо і зазнали поранень двоє гірських піхотинців Збройних сил України. Підрозділи ООС відкривали вогонь у відповідь.

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Активізація ворожих військ на Сході відбувається на тлі даних української розвідки про поповнення обох армійських корпусів Росії в ОРДЛО.

Тим часом на Заході під впливом нової американської адміністрації триває переоцінка російської загрози.

В Брюсселі вперше за весь час пандемії відбулась очна зустріч глав МЗС держав-членів НАТО. Союзники обговорювали стратегію альянсу до 2030 року – в тому числі, місце України в ній.

Після приходу до влади у США Джо Байдена фахівці очікують більшої системності в діях НАТО в регіоні. Наприклад, створення Чорноморського командування для постійного базування сил альянсу в акваторії.

На брюссельському раунді Росію визначили як пріоритетну загрозу безпеці НАТО. На тлі зростання геополітичної напруги між Заходом і Росією розгорілась так звана війна військових навчань, зокрема, у Чорномор’ї.

Ударна авіаносна група США на чолі з авіаносцем Дуайт Ейзенгауер прямувала до Близького сходу на ротацію, але військово-політичне керівництво Америки раптом змінило плани.

Ейзенгауер затримався у східному Середземномор’ї. Два ракетні судна групи, крейсер Монтерей та есмінець Томас Гаднер із ракетами Томагавк на борту, пішли в Чорне море для участі в навчаннях НАТО Морський щит-21.

У навчаннях беруть участь кораблі та авіація восьми країн альянсу. Серед них чи не вперше у чорноморській акваторії опинилися чотири ударні кораблі НАТО.

Ракетний крейсер Монтерей прославився у 2018 році, коли випускав томагавки по військових об’єктах Асада у Сирії. А есмінець Томас Гаднер здатен нести на борту понад 70 крилатих ракет.

Збільшення уваги НАТО до регіону експерти напряму пов’язують з діями Росії. Очевидці помітили масштабні колони російської військової техніки. Вони рухались трасою Таврида від Керчі вглиб окупованого кримського півострова.

На полігонах Опук та Ангарський росіяни провели військові маневри десанту, гірсько-штурмових підрозділів та берегової охорони.

Зокрема, окупанти відпрацьовували оборонні й наступальні дії з використанням бронетехніки та безпілотників.

Кремль продовжує активну мілітаризацію Криму. Днями міністр Шойгу заявив, що полк десантно-штурмових військ із Пскова перекинуть до окупованої Феодосії для постійного базування.

У цей же час Україна перекрила лоцманську проводку фактично по всій чорноморській лінії від Одеси до коси Тузла.

Сили ППО України провели навчання за участі артилерії та з використанням безпілотників Байрактар і реактивних систем Смерч.

Утім більше ніж Байрактари та Смерчі, Росію лякають українські крилаті ракети Нептун. У разі наступу противника з Півдня Нептуни здатні зупинити ворожі кораблі та відрізати інфраструктуру для постачання сил і засобів з Росії в окупований Крим.

На додачу до загрози з Півдня та активізації бойових дій на Сході, Росія грає м’язами і на півночі України.

Російський військовий вертоліт Мі-8 на низькій висоті залетів на територію України в Сумській області, порушивши державний кордон на 50 кілометрів.

Також контррозвідка СБУ затримала шпигуна білоруського КДБ на Волині. Куратори ставили агенту чіткі завдання.

Білоруський шпигун винюхував прогалини на державному кордоні та вербував українських військових Прикордонної служби. Його піймали якраз тоді, коли на територію Білорусі прибули додаткові підрозділи військ РФ.

ФСБ створила в Україні шпигунську мережу з екс-розвідників

Російські спецслужби створили агентурну мережу на території п’яти областей – Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської.

Контррозвідка СБУ встановила, що вербуванням колишніх спецпризначенців військової розвідки займалися співробітники ФСБ РФ Вадим Даутов та Денис Собко.