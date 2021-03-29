У Краматорську підписано Меморандум між міською владою, командою архітекторів BURO і представниками Агентства розвитку та інновацій про будівництво унікального кварталу з європейським зонуванням. Фінансування – міжнародні інвестиції та гранти.

Про це виданню Цензор повідомив засновник Агентства Едуард Мкртчян.

– Київ або Одесу важко здивувати концептуальними житловими рішеннями. Але для Донеччини це – перший проект у трендах європейської урбаністики. Адже там 30 років практично не будували сучасного житла, – наголосив Мкртчян.

За його словами, площа мікрорайону становитиме 100 тис. квадратних метрів, проектна документація очікується до липня, а наприкінці року розпочнеться будівництво.

Едуард Мкртчян впевнений, що проект вирішить для міста кілька завдань. Наявність гідних умов життя дасть змогу бути конкурентним в боротьбі за трудові ресурси.

А якісні квартири – аргумент для молоді, яка побачить, що її цінують не тільки в Польщі, а й в Україні.

– Цю ініціативу оцінять українці, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. А отже – реінтеграція стане реальнішою. Важливо утримати в регіоні внутрішніх переселенців, які якісно посилюють його потенціал. Для цього досягнуто домовленостей з Міжнародною організацією з міграції, яка інвестує €7 млн в 250 нових квартир для переселенців. А місто створить фонд службового житла, – вважає Едуард Мкртчян.

Також, за його словами, підписано Меморандум про співпрацю між Краматорською міськрадою і Донецьким регіональним управлінням Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Це означає, що нові квартири стануть доступними для молодого покоління.

Створення Агентства розвитку та інновацій – ініціатива громади Краматорська. Його співзасновники – народний депутат Максим Єфімов та Едуард Мкртчян.

Місія Агентства – супроводжувати ключові соціальні та інфраструктурні проекти і стати ланкою, що замикає інтереси інвесторів і громади.