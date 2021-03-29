У Києві можуть посилити карантин – що закриють

У Києві через критичну ситуацію з коронавірусом можуть максимально посилити карантин. Влада розглядає варіант із закриттям шкіл, садочків і зупиненням транспорту.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі одного з українських телеканалів.

– Ситуація нині, на жаль, зовсім не покращилася. Бачимо, м’яко кажучи, не зовсім серйозне ставлення до карантинних обмежень з боку жителів міста. Ситуація критична, у нас сьогодні діти 1-4 класів пішли в школу, – повідомив він.

За його словами, якщо ситуація не зміниться, то доведеться закривати і 1-4 класи, і дитячі садочки і ухвалювати рішення щодо обмеження роботи транспорту.

Також Поворозник наголосив, що за останні два тижні додали понад тисячу ліжко-місць в лікарнях для пацієнтів, хворих на коронавірус, однак їхня заповненість наразі все одно серйозна.

Локдаун у Києві

Із 20 березня Київ посилив карантинні обмеження на три тижні – до 9 квітня. Так, у столиці значно зросла кількість хворих на коронавірус.

За добу в Києві виявили 402 нових випадки коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 159 769 людей.

Наразі Київ віднесли до червоної зони карантину.

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