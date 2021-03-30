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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

В Україні можна проводити 3,5-4 млн щеплень від Covid-19 на місяць – Ляшко

В Україні можна проводити понад 3 млн щеплень проти коронавірусу на місяць.

вакцинація, вакцина, щеплення

Про це в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Спокійно мобільними бригадами та у кабінетах щеплення ми можемо робити 3,5-4 млн щеплень на місяць, – зазначив Віктор Ляшко.

Водночас, за його словами, темпи імунізації залежатимуть від постачання вакцин.

– Якщо за квітень будуть постачання, у травні ми спокійно будемо робити 3 млн щеплень на місяць, – додав головний санітарний лікар.

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Вакцинація проти коронавірусу

В Україні триває вакцинація проти коронавірусу. Протягом першого місяця імунізували лікарів.

Також до процесу долучилися відомі українці, яким у прямому ефірі робили уколи. Так вони популяризували вакцинацію серед громадян.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Свобода слова

Фото: Depositphotos

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