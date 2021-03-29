Зайнятість ліжок у лікарнях за тиждень зросла на 10% – МОЗ

Зайнятість ліжкового фонду в Україні в закладах охорони здоров’я сягнула 59%, в абсолютних цифрах – це 37,5 тис. ліжок в лікарнях.

Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

– Слід зауважити, що ця зайнятість ліжок прогресивно збільшується. Ще минулого тижня ми мали 49%, а зараз практично на 10% більше, – зауважила вона.

За її словами, в деяких областях цей рівень дуже високий, наприклад, у Києві (84%), у Житомирській (майже 74%), у Київській (близько 77%), у Львівській (69%), у Миколаївській (68%) областях.

– Тобто частина областей вже мають складну ситуацію з госпіталізацією, – підсумувала Микичак, додавши, що поки більше пацієнтів поступає, ніж виписується.

На ранок 29 березня у 10 областях та у Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

В оновленому переліку помаранчевої зони – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька і Черкаська області.

У жовтій зоні лише Херсонська область.