PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факти / Україна
Анастасія Рогожінська |

Бойовикам РФ оголосили про підозру за катування українців у донецькій в’язниці Ізоляція

Двом російським бойовикам заочно повідомили про підозру в утриманні та катуванні українців у донецькій в’язниці Ізоляція.

Бойовикам РФ оголосили про підозру за катування українців у донецькій в’язниці Ізоляція

З 2016 року і дотепер так звані оперуповноважені підконтрольного Росії збройного формування “Міністерства державної безпеки ДНР” незаконно утримували українців на території колишнього заводу Ізоляція в окупованому Донецьку.

Також зловмисники катували українців електричним струмом. За інформацією слідства, наразі є 40 цивільних постраждалих, яких утримували та катували в Ізоляції.

Загалом повідомили про підозру дев’ятьом особам, причетним до незаконного утримання людей.

В Офісі генпрокурора уточинили, що вказаних осіб підозрюють в участі у не передбачених законом воєнізованих формуваннях, порушенні законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Наразі триває досудове розслідування.

Читайте
Зливав держтаємниці бойовикам: у Києві викрили підполковника податкової міліції

Нещодавно Офіс генпрокурора повідомив про підозру “бойовикам ДНР” за жорстоке поводження з українськими військовими у підконтрольних окупаційній владі РФ “в’язницях” Донецької області.

Зловмисники утримували та катували українських військових, щоб отримати від них показання про начебто вчинення ними злочинів.

Джерело: Офіс генпрокурора

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка