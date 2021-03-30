Бойовикам РФ оголосили про підозру за катування українців у донецькій в’язниці Ізоляція

Двом російським бойовикам заочно повідомили про підозру в утриманні та катуванні українців у донецькій в’язниці Ізоляція.

З 2016 року і дотепер так звані оперуповноважені підконтрольного Росії збройного формування “Міністерства державної безпеки ДНР” незаконно утримували українців на території колишнього заводу Ізоляція в окупованому Донецьку.

Також зловмисники катували українців електричним струмом. За інформацією слідства, наразі є 40 цивільних постраждалих, яких утримували та катували в Ізоляції.

Загалом повідомили про підозру дев’ятьом особам, причетним до незаконного утримання людей.

В Офісі генпрокурора уточинили, що вказаних осіб підозрюють в участі у не передбачених законом воєнізованих формуваннях, порушенні законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Наразі триває досудове розслідування.

Нещодавно Офіс генпрокурора повідомив про підозру “бойовикам ДНР” за жорстоке поводження з українськими військовими у підконтрольних окупаційній владі РФ “в’язницях” Донецької області.

Зловмисники утримували та катували українських військових, щоб отримати від них показання про начебто вчинення ними злочинів.